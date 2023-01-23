『LEMAIRE WRAP COAT【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 16時 37分に出品され03月27日 16時 37分に終了予定です。即決価格は90,475円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LEMAIREの名作ラップコートです。





サイズXSでもかなりオーバーサイズな作りとなっており、身長170㎝前後の方であればこのサイズがベストかと思います。今期のアイテムもXSはどのサイトでも早期完売の様で、今後も市場価格が上がりそうです。

この機会にご検討お願いします。



◾️シーズン

22aw



■カラー

ブラック



■サイズ

XS : 着丈120cm 肩幅53cm 身幅58cm 袖丈66cm



■状態

4.5回着用



■附属品

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素材···ウール



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ルメール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LEMAIRE

WRAP

COAT