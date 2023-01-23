『新品タグ付き ウィムガゼット ウール100%ブロックチェックポンチョ グレー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月07日 23時 09分に出品され05月07日 23時 09分に終了予定です。即決価格は11,245円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】 ウィムガゼット





【アイテム】 ウール100% ブロックチェックポン チョ



※フォロー割 200円引き

※おまとめ割引きあり



その他お得な情報はプロフィールをご覧下さい♪





【商品説明】



ウール100%、新品タグ付きのポンチョです♪

お色はグレー×ホワイト。

ニットやパーカーの上から羽織ったり、これからの季節だとコートの上からも羽織れちゃいます♡





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【サイズ】



着丈 89

ゆき丈 75





●配送について



なるべくお安く出品するために衣服は圧縮して梱包することがございます。

新品であっても発送時の折り畳みジワなどあるかと思いますが、ご理解宜しくお願い致しますm(_ _)m





他社フリマアプリでも出品中です。





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#Petitangeの洋服一覧はこちら 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ウィムガゼット

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ジャケット・アウター タグ 新品タグ付き ウィムガゼット ウール100%ブロックチェックポンチョ グレー