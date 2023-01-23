『【超美品】スワロフスキー SWAROVSKI双眼鏡 初代EL 8.5x42 WB【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 01時 46分に出品され03月26日 01時 46分に終了予定です。即決価格は106,860円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スワロフスキー 初代EL 8.5x42 WB



ほとんど使わずに大切に保管してきました逸品を出品します。人気の8.5倍モデル。こちらはコーティングが改良され像の抜けが良くなった後期版（SWAROBRIGHT仕様）となります。



【外観】

双眼鏡外観のキズはほとんどなく超美品。

※外箱には多少のキズがあります。



【光学系・鏡筒内部・レンズ面】

2023年にオーストリア本社でチェックを受けており、光学系など問題なく、光軸正常、鏡筒内部のカビや曇りなし。レンズ面も綺麗でピカピカです。



【機能】

フォーカスノブはしっとりと精度よく動きます。



【保管状態】

電子制御式防湿庫で湿度50％設定で厳密に保管。

双眼鏡は乾燥材を入れた密閉BOXなどは過乾燥となりレンズ接着面が傷みます。湿度50％前後の保管がベストです。

当方、たばこは吸いませんのでタバコ臭などはついておりません。ペットも飼っておりません。





【本製品に関しての所感】

ELシリーズは人間工学に基づいた片手でホールドできるデザイン、ピントリング精度、8.5倍視野の絶妙バランス、高級感が一気に人気となり、スワロフスキー双眼鏡が日本で広く普及するきっかけとなったモデルです。

後に「EL SWAROVISION」⇒「EL SWAROVISION WB」⇒「NLシリーズ」の発売に至っています。

「EL SWAROVISION」からはフラットナーレンズが採用され、抜けはよくなっていますが像の流れが不自然になっています。この初代ELはフラットナーレンズ非採用で一番自然な見え方、像の流れ方をします。

現在のNLシリーズでは8.5倍ラインナップはなくなっており、EL8.5倍モデルが気になっている方、極上の初代ELをお探しの方、いかがでしょうか。

これだけの良好な状態で残っている初代ELに出会うのはかなり難しいのではと思います。





【双眼鏡データ】

〇初代EL 8.5x42 WB

倍率 ×8.5

対物レンズ径 42mm

視界 130(m/1000mで)実視界 7.4°

最短合焦距離 2.5m

重さ 820g

防水性能 窒素ガス封入・水深4m





○注意事項

かなり良好な状態ですが新品ではありません。異様に細部にこだわる方はご遠慮ください。クレームご遠慮願います。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>望遠鏡・光学機器>>>双眼鏡・オペラグラス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スワロフスキーオプティック