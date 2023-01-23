『MILLET リバーシブルダウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 17時 49分に出品され03月27日 17時 49分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラウン, グリーン



millet リバーシブル ダウンアウター



冬山登山などに活躍できる防水性＆防寒アウターです！

タグなどなくしましたが、ユニセックスのSくらいだと思います。

小柄な方、女性にオススメです！



冬山用に購入しましたが、購入してすぐに子供ができ使用することなくクローゼットで保管していました。

しばらく冬山も登るとこなさそうなので泣く泣く出品します。





当時、6万ほどで購入。



自宅保管にご理解ある方のご購入よろしくお願いいたします。

何かご質問などあればコメントにお願いします。



#ミレー

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#アウトドア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ミレー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MILLET リバーシブルダウン