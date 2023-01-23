『乃木坂46 生写真 冨里奈央 11thBDライブ衣装 直筆サイン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 00時 55分に出品され04月30日 00時 55分に終了予定です。即決価格は18,480円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちら、自引きしたものになります。（以前他出品者様から同じ生写真の直筆出品されておりましたが、サインは1種類のみなのでニセモノとなります。）



手袋着用した上でスリーブに入れ、硬質ケースに入れて保管しておりました。

写真立てに入れて暗所で飾っていましたが、推しの方の手に渡ればと思い出品致します。



即購入可能です。

スリーブに入れ、折れ防止仕様にして発送致します

硬質ケースに入れて発送致します。

匿名発送希望の方:＋200円

他商品とのまとめ売り歓迎です。まとめ売りの場合送料分心ばかりですがお値下げ致します。

バラ売りはできない場合もございます。

お気軽にメッセージでお伝えください。



管理等気をつけて行っていますが、素人保存でありますので神経質の方はご遠慮下さい。



※乃木コレの場合バーコードは付きません。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用