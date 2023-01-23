『キャサリンハムネット チェスターコート 新品未使用 グレー M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 14時 56分に出品され03月29日 14時 56分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■KATHARINE HAMNETT LONDON

キャサリンハムネット チェスターコート 新品・未使用 グレー M■



■状態：新品・未使用タグ付き



■色：GRAY グレー



■サイズ：M



■定価：45,000円(税別)



■品番：934K7818



■定価の70%以上offでかなりお得！！



■3年ほど前にいただいたものですが、所持品整理のために出品します。ペットは飼っておらず、喫煙者もいない部屋の押し入れで保管しておりました。新品とはいえ、人の手に触れておりますので神経質な方の購入はお控えください。



■袋から一切、取り出しておりません。写真を要求されても袋から取り出したくありませんので、お答えしかねます。予めご了承ください。品番からネットで検索をお願いいたします。



■値下げは今のところ考えておりませんので、値下げ交渉のコメントいただきましても、一切お答えしかねますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。



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