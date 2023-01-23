『NAPAPIJRI フェザー ダウンジャケット Ｌサイズ ライトブルー ナパピリ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 15時 07分に出品され04月24日 15時 07分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NAPAPIJRI ナパピリ



バック ビッグロゴ 刺繍 フェザーブレンド ダウンジャケット



Ｌサイズ

着丈65.5㎝肩幅47㎝身幅49㎝袖丈62.5㎝

多少の誤差はご了承ください。



薄青 水色 ライトブルー 系



輸入元 株式会社ハウディ



シワ、ヨレ、擦れ、汚れ、アタリ、色落ち、フェザーとびだしなどの傷みあり、ご了承の上お買い上げください。



よろしくお願い致します。



b2955k 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ナパピリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NAPAPIJRI

フェザー

ダウンジャケット

Ｌサイズ

ライトブルー

ナパピリ