『8376【人気Lサイズ】ラルフローレン☆ワンポイント刺繍ロゴボリュームダウン美品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 19時 45分に出品され04月24日 19時 45分に終了予定です。即決価格は11,300円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着屋あっと



90s 90年代 をはじめ、アウター や ジャケットなど スウェット や パーカー をメインに メンズ から レディース まで揃えております！



▪️ブランド▪️



ラルフローレン



▪️サイズ表記▪️



Lサイズ



▪️サイズ実寸（cm）▪️



・着丈 65

・身幅 66

・肩幅 58

・袖丈 63



▪️カラー▪️



紺色 / ネイビー



▪️素材▪️



ポリエステル



▪️購入元▪️



ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品



▪️状態▪️



USED

使用感小



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8376 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 8376【人気Lサイズ】ラルフローレン☆ワンポイント刺繍ロゴボリュームダウン美品