『✨大人気✨bitch ビッチ ダウンジャケット ダウンコート L【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 15時 46分に出品され04月06日 15時 46分に終了予定です。即決価格は9,032円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



【ブランド】bitch





【カラー】ブラック、ベージュ





【サイズ】表記サイズ／Lサイズ



（メンズ・レディースやサイズのカテゴリ分けは目安としてお考えください。海外サイズやユニセックスブランドなどもありますので、カテゴリ分けは正しくない場合があります。実寸サイズを参考にしてください）



〈平置き実寸・cm〉

・肩幅 約60.5

・身幅 約66

・着丈 約92

・袖丈 約52

素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。







【コンディション】



フード欠品 ベージュ部分に汚れあります

それなりの使用感はありますが、そのほか、目立つダメージ等はなく、まだまだ着用いただけると思います。



コンディションの見解には個人差がごさいますので、あくまでも主観によるものです。

自宅保管のユーズド品となりますので、見落とした汚れ等がある場合があります。



画像及び商品説明をよくご確認頂き、ユーズド品にご理解のある方のみご検討ください。



基本的には当日または翌日の発送となりますので、お急ぎの方もご安心ください。



商品は簡易包装にてコンパクトに畳んでの発送となります。保管時のたたみジワもありますのでご了承ください。

#bitch #ビッチ #ダウンジャケット #ダウンコート







カラー···ベージュ



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ✨大人気✨bitch

ビッチ

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