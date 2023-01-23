『【美品】アルマーニジーンズ ダウンジャケット リバーシブル カモ柄 ジップアップ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 01時 53分に出品され03月19日 01時 53分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【美品】アルマーニジーンズ

ダウンジャケット リバーシブル カモ柄

中綿 フーディー ジップアップ メンズ

Lサイズ レッド Armani Jeans 古着

春服 秋服 冬服【T354】



アルマーニジーンズのジャケットです。

リバーシブルで2通りの着こなしが可能です。



ネイビーの表は、ブランドロゴのカモ柄。

ひっくり返せば鮮やかな赤(ブラッドオレンジ)で、胸にはアルマーニジーンズの文字がワンポイントでおしゃれです。



軽い中綿素材使用で洗濯可。



ボトムスはデニムでカジュアルコーデ。

白や黒のモノトーンのチノパンも◎



春はパステルカラー、秋はアースカラーのボトムスとコーデしても楽しいですね。



ボヘミアン柄やアーガイル柄、花柄等のアクセサリーとワンポイントコーデも楽しい♪



Lサイズ以上のボトムスやインナーでオーバーサイズ気味に着て韓国ファッション風にアレンジしても楽しいですね。



ハンガーにかけてサッと収納。

いつでも気軽に着回しできる一着。



シミや汚れなどない、

とてもきれいな美品です。





ブランド：アルマーニジーンズ(Armani Jeans)

対象：メンズ

カラー：ネイビー/レッド

素材：ポリエステル100%

サイズ：50(L)

採寸(cm)：

身丈70

着丈70

肩幅45

袖丈66

裄丈79

身幅52

裾幅53

※素人採寸の為、多少の誤差が発生する場合あり。



【商品について】

こちらはUSED品になりますが、ダメージはほとんどなく、美品（状態良好）です。

素人検品の為、他にも見落とす場合がございます。



衣類はコンパクトにお届けできるように圧縮梱包しております。

たたみじわなどご了承くださいませ。



撮影時のライティングやご覧の環境により、

実際の商品と色味が異なって見える場合があります。



商品に不備がございましたら評価前にコメントをお願いします。

きちんと対応させて頂きます。



ご購入者様都合の返品は承っておりません。

予めご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アルマーニジーンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】アルマーニジーンズ

ダウンジャケット

リバーシブル

カモ柄

ジップアップ