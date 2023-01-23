『希少copanoコパノ、タスマニアウール ジャーマンアーミージャケット 紺 S【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 01時 55分に出品され03月21日 01時 55分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 copano コパノ



ワンシーズン2〜3回着用

クリーニング済で

使用感なくきれいです、



「ご予算に応じてお値段のご相談承ります。お気軽にお声掛けください。」



ドイツ軍で着用されていたデザインをベースに、copano特有のテーラリングに落とし込んだジャケット。ショート丈でありつつ、Pコートのようなバランスを兼ね備えています。エンブレム付きというツウ好みな仕上がり。

生地にはタスマニアウール100%のメルトンを使用。タスマニアウール特有の滑らかな肌触りと柔らかな素材感は上品な印象に仕上がっています。



✳特に目立った傷や汚れはございませんが、USED.自宅保管ですのでご理解のある方のご購入をお待ちしております。

また特に状態に敏感な方のご入札はお控えください(_ _)

コンパクトに畳んで発送します、シワにご了承ください。



「ご予算に応じてお値段のご相談承ります。お気軽にお声掛けください。」



-size- S

平置きサイズ

肩幅...40cm

身幅...46cm

袖丈...57cm

着丈...54cm

素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。



素材...

表地...タスマニアウール 100

裏地..綿100



色...深い濃紺色



透け感：なし

裏地：あり

伸縮性：なし

生地の厚さ：厚い



日本製



❥ お部屋の照明やライト等により実際の商品と色味が異なる場合があります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 希少copanoコパノ、タスマニアウール

ジャーマンアーミージャケット

紺



S