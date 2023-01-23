『THENORTHFACE goretex 550 Hawaii ダウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 13時 22分に出品され03月15日 13時 22分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハワイのアラモアナセンターにあるノースフェイスで購入したものです。間違えなく正規品です。

真冬でも中がTシャツでも平気なくらいとても暖かいダウンですがシルエットも綺麗です。US規格ですので国内のダウンと被ることなくプレミア感があります。

色はブラックですがネイビーやグレーも寄った強すぎず優しいお色だと思います。

US規格でレディースのXSで、当方154cm肩幅広めなので肩が少し小さく感じましたが普段S〜Mサイズの方におすすめです。



GORE-TEXゴアテックスとコラボした防水加工の撥水効果があるダウンのようで、腕周りは風が入らないような加工、手袋が内蔵されているので手先をひっくり返すと手袋になり、チャックの上はボタンではなくマグマネットで開閉できるような仕様、サイドの裾はチャックで開閉できるので自転車などの足さばきにも機能的です！

2年前に7万円くらいで購入ました。





前丈83cm

後ろ90cm

身幅50cm

肩幅42cm





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ZARAなどが好きな方にも。







カラー···ブラック



素材・柄···GORETEX



肩幅···42cm

身幅···50cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ THENORTHFACE

goretex

550

Hawaii

ダウン