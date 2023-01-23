『【カナダ製】 World Spice ウールコート 厚手 トライバル柄 古着【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 03時 46分に出品され03月04日 03時 46分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★【商品状態】

1番下のボタン欠品です。

その他多少使用感等はあると思いますが、特に目立った汚れは無い状態です







★【商品説明】

厚手でしっかりした生地感。

重厚感あるヴィンテージウールガウンコート。

古着好きな方にもおすすめ

男女問わず、ユニセックスでご着用頂けます。







★【サイズ】

※ 平置きで測っています♪

あくまでも目安にして下さい

・着丈、86㌢

・身幅、60㌢

・袖丈、53㌢

・肩幅、54㌢

・袖口、14㌢

・フード長さ、39㌢

・裾幅、58㌢









★【ブランド】

World Spice





★【カラー】

グレー その他





★【素材】

毛100%



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★保管上または梱包でのシワはご容赦下さい

又、送料込みでお安く販売しているため、物によっては圧縮して発送する場合がございます。



★その他ご質問ありましたらお気軽にコメント下さい(^^)♪







カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【カナダ製】 World

Spice

ウールコート 厚手 トライバル柄 古着