『5m長 デュアルファイバースコープカメラ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 01時 02分に出品され03月20日 01時 02分に終了予定です。即決価格は10,286円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 G-1573-T







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ご覧頂きありがとうございます！！

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◎開店以来♪大好評♪

◎人気?売れ筋品を取り揃えました。

なので常に在庫品薄ではございますが、出来る限りすぐにご提供するように準備いたします。

◎1~3日以内での発送完了を目指しております。









【デュアルレンズ＆多用途】

カメラの直径は8mmで、デュアルレンズを採用。

真正面だけではなく、ワンタッチで切り替えて側面からもしっかり見えます。（視野角：70°）

車検、機械点検、配管整備、家電点検、家屋メンテナンス、壁構造検査、下水道や排水路検査などにぴったりです。



【ファイバースコープ】

1080PのHD内視鏡のモニターはIPS4.5インチスクリーンを採用しています。

32GBメモリーカード内蔵で、容量の心配はありません。

5-6H作業可能なので仕事の効率を上げる事ができます。



【IP67＆写真/ビデオ撮影機能】

写真とビデオの機能があります。

カメラはIP67防水レベルなので、濡れた場所でのご使用も可能です。※長時間の浸水と腐食性液体中でのご使用は避けてください。



【6つのLED＆収納バッグ】

ファイバースコープ先端に4段階調光可能の6つのLEDライトが搭載。暗いパイプの中でもはっきり見えます。

収納バッグには衝撃吸収性と衝突防止のスポンジがついているので、持ち運ぶ際しっかり本体を保護できます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>その他 商品の状態: 新品、未使用