『未開封★dyson pure cool me 空気清浄機能付きファン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 02時 17分に出品され03月17日 02時 17分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用・未開封品になります。

外側についていたビニールもそのままです。



即購入でも大丈夫です！





付属品：リモコン、電源アダプタ







■商品詳細

メーカー：ダイソン

型番： BP01-GC

製品名：Dyson Pure Cool Me 空気清浄パーソナルファン

製品色：ガンメタル/コッパ

本体サイズ：高401×幅245×奥行245mm

本体重量：2.8kg

モーター：ブラシレスDCモーター

定格消費電力：最少6W/最大40W（首振りなし）

運転音：最少20.5dB/最大47.2dB

風量調整：10段階

空気清浄適用床面積：7 (30分)

本体機能：電源オン/オフ

首振り機能（角度）：70°

コードの長さ：1.8m

製造年：未記載 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダイソン