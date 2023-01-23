『専用BEAMS F別注GRENFELL Slim Campbell38 コート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 23時 10分に出品され03月26日 23時 10分に終了予定です。即決価格は33,000円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき誠にありがとうございます

BEAMS F別注 GRENFELL グレンフェル

Slim Campbel スリムキャンベル

ステンカラー コート

Johnstons ジョンストンズ ライナー付



お色 カーキ 玉虫

サイズ 38

イギリス製



（状態）※主観になります

新品未使用



（商品特徴）

1930年代のアーカイブモデルをベースに、現代的にアレンジを加えた別注ステンカラーコート

生地はブランドの代名詞でもある、耐久性・防風性に優れた高密度コットンギャバジンを使用しています



1枚袖仕様による、肩のラインに沿って流れるように落ちるシルエットが魅力

カジュアルからドレスまでスタイルを選ばず、いつもの着こなしを格上げする定番アイテムです



BEAMSFが数年定番で展開しており、本年の物は20万を超えています

新品の購入を考えている方は是非ご検討ください



（実寸）

着丈 105

身幅 56

裄丈 87





※素人採寸になります、誤差はご容赦ください



※価格交渉は希望価格の入力ではなくコメント欄よりお願いいたします

※出品者の体型、購入時期、購入場所、着用回数などについては基本的にご返答いたしません、ご理解ください

※「付属する」との記載がない場合、ハンガーやシューツリーなどは付属いたしません



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素材···コットン



カラー···グリーン



柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: グレンフェル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 専用BEAMS

F別注GRENFELL

Slim

Campbell38

コート