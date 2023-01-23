『ping ゴルフ 中綿 セットアップ 3点 スカート ダウン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 15時 55分に出品され03月22日 15時 55分に終了予定です。即決価格は10,919円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 種類···3点セット➕ソックス ping レディース



中綿アウターSと中綿スカートM

フード付きファスナーの中

ストレッチあるので動きやすいです

セットアップですが上下サイズが違うのでご確認下さい。

セーター ネイビー M 身幅がゆとりがありウエストにむけて絞られているデザインです



※おまけニーハイ着圧ソックス

不要の場合はコメント下さい



アウターとスカートラウンドで4.5回着用

セットアップはホームクリーニング済

中綿入りですが自宅でホームクリーニングできます



※セーターはホームクリーニングしていません



ソックス4.5回ラウンドで使用 ブラック



単品売りもできます。少し割高になりますが、気になる方はコメント下さい



セーターM ネイビー

ラウンドで4.5回ほど使用してますので、毛羽立ち毛玉等あります

肩のラインが落ちてるデザイン

脇の下のあたりが広くウエストにかけてシャープになっていて、丈は長くないのでスカートに合うデザインです

たたみジワあります



グローブのマジックテープの引っ掛かりなどを含めてややや傷や汚れあります。汚れは確認しましたが、わかる範囲はありませんでしたが

中古品ですので、見落としなど目立たない程度の傷汚れご理解の上でのご購入をお願いします





コンパクトに発送いたします

すぐ発送してほしいことなどありましたらコメント下さい



普段の一般的な着用サイズはMが多いです 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ピン