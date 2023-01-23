『マウンテンイクイップメント ダウン アウター ユニセックス【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 07時 29分に出品され05月03日 07時 29分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚫︎mountain equipment

キルティングウェーディングジャケット

サイズ…S

カラー…ブラック



⚫︎正規品取扱店舗で購入

⚫︎3シーズン使用

⚫︎新しいアウターを購入したため出品しました

⚫︎メンズものですがレディースも着用可能◎

⚫︎153㎝普通体型（女）で着用していました（少しオーバーサイズ感がありましたが着こなしの範囲内だったと思います）

⚫︎キルティング生地やバックスタイルが個性的で可愛いです☺︎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: マウンテンイクイップメント

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ マウンテンイクイップメント ダウン アウター ユニセックス