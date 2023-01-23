『【美品】THE NORTH FACE ダウンジャケット GORETEX (M)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 04時 53分に出品され04月27日 04時 53分に終了予定です。即決価格は13,260円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品】THE NORTH FACE ダウンジャケット GORETEX (M)



1シーズンのみ着用。かなり暖かく、GORETEXなので使い勝手がとてもいいです。



サイズ:M

型番: ND91930



比較的綺麗な状態かと思いますが、あくまでも中古ですのでご理解いただける方のみでお願い致します。



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カラー···ブラック



肩幅···51cm

身幅···60cm

袖丈···60cm

着丈···77cm



素材(詰め物)···ダウン



素材・柄···GORETEX 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】THE

NORTH

FACE

ダウンジャケット

GORETEX

(M)