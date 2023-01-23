『【入手困難】ナノユニバース 西川ダウン K-3B 干場スペシャル L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 03時 40分に出品され03月23日 03時 40分に終了予定です。即決価格は25,000円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【７WAY 干場スペシャル】



20AW西川ダウンコレクションに新たな価値を付加し、発信していくコラボ企画。 各分野で活躍が著しい個性ある5人を招き、西川ダウン®を使ったスペシャルコラボレーションが実現しました。 “今年着たいダウン、着て欲しいダウン” をテーマに、5人の世界観を自由に西川ダウンで表現した至極のラインナップを是非お楽しみください。

干場氏が監修するブランド「K-3B」とのトリプルコラボを実現。素材には日本屈指の合繊メーカーKAJI ナイロン製素材を採用。 機能性をアップさせる為に裏面には透湿防水性を強化するラミネートを施し、日本製ならではのハイクオリティで上品な生地に拘っています。 様々なシーンで、様々な着こなしが楽しめて長く愛用頂ける服をコンセプトに、インナー脱着型7WAY仕様のデザインに。 アウターの一枚着は勿論、インナーダウンはフードや袖が自由に取れる仕様にし、その時の天候や気分でカスタムが出来るように工夫しています。 持ち運びにも便利な同素材のインナー収納袋も附属しています。 干場氏が提案する機能的で上品さを感じるマウンテンパーカーです。





着用回数も少なく綺麗な状態ですが、あくまで中古品である事をご理解いただける方よろしくお願い致します。



カラー···ブラック

付属品 収納袋



種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)



ｋ-3B

干場義雅 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【入手困難】ナノユニバース

西川ダウン

K-3B

干場スペシャル

L