『極美品タグ付き 23区 ロングチェスターコート 大きいサイズ 44 ライトブルー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 16時 07分に出品され03月26日 16時 07分に終了予定です。即決価格は9,997円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 24時間以内に匿名配送致します‼︎





■ブランド



23区 ニジュウサンク



■アイテム



タグ付き 未使用品 美品

チェスターコート ロングコート ロング丈

シングル 1B ウール アウター オンワード樫山

大きなサイズ 44 15号 3L



即購入大歓迎です‼︎



■サイズ



サイズ表記 44 ( 2XL相当 )



平置きで実寸値

肩幅 50cm

身幅 60cm

着丈 111cm

袖丈 53cm



素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。





■色



ライトブルー



撮影環境によって色味が変わってみえる

可能性がございます。

イメージ違いなど色味にこだわりのある方は

お控えください。





■詳細



外ポケット2

総裏地

付属品 商品タグ スペアボタン



■素材



表地:毛100 裏地:キュプラ100



■状態



保管による裾に極薄汚れがありますが

目立ったダメージはなく、

未使用品で状態の良好な商品です。

まだまだたくさん着ていただけます。



あくまでも中古品ですので

細かい所が気になる、完璧なものをお求めの方は

ご遠慮ください。



ご理解ある方のご購入をお待ちしております。





■大手リサイクルショップから購入しました。

鑑定済みの正規品です。



■コンパクトに折りたたんで梱包致します。

たたみシワが出来る可能性がありますので

ご了承ください。



■送料無料、匿名配送致します。

梱包サイズによっては、らくらくメルカリ便↔ゆうゆうメルカリ便へ変更させていただく場合がございます。





＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊



他にもレディースアパレル商品

多数出品しております☆



#みいこうのお洋服



是非ご覧くださいヾ(╹◡╹)ノ"



＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ニジュウサンク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 極美品タグ付き

23区

ロングチェスターコート

大きいサイズ

44

ライトブルー