『POLO by Ralph Lauren 刺繍ロゴ ダウンジャケット ヌプシ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 08時 06分に出品され04月01日 08時 06分に終了予定です。即決価格は11,025円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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[商品の状態]



"ランク：A

型崩れ(小)、薄汚れ(小)、擦れ(小)、使用感(小)"



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[商品の詳細]



管理番号：B-425



素材：ポリ ナイロン ダウン フェザー



カラー：ブラック



サイズ：(Ｍ)

肩幅:43.5 身幅:50 総丈:64.5 袖丈:58.5"



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[商品説明]



"〇アイテム

POLO by Ralph Lauren 刺繍ロゴ ダウンジャケット NORTHFACE フード付き ヌプシ

パンッパンのダウンです。

ブラックのボディにブラックのポニー刺繍は希少なので、お探しでした方是非^^"





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◆ 正規品

◆ 送料無料

◆ 48h以内の発送を心掛けております^^

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【その他】

＊保管上又は梱包した際のシワが付いている商品もございます。ご容赦下さい。

＊出品時には1着1着汚れなどチェックをしておりますが、見落としがある可能性もございます。ご了承お願いいたしますm(__)m

（あまりにもひどい場合は受取評価前にメッセージ頂ければと思います。誠心誠意対応させていただきます。)

上記、ご理解のある方のご購入検討をお願いいたします。

最後までお読み頂きありがとうございました(^^) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ POLO

by

Ralph

Lauren

刺繍ロゴ

ダウンジャケット

ヌプシ