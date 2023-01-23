『Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f2.8G ED VRII【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 05時 14分に出品され03月28日 05時 14分に終了予定です。即決価格は40,950円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II



中古品で状態【非常に良い】のものを2024年11月5日に購入し1度だけ使用しました。動作に問題はございません。



レンズに傷や曇り、目立ったホコリは付着しておりません。

詳しい外観は写真をご参照ください。



付属品はレンズキャップ(前面、背面)、三脚座です。



外箱、ソフトケース、ストラップ、説明書、レンズフードは付属しておりません。ご了承下さい。



三脚座にガタツキはなく安定しております。



プチプチで防水梱包し緩衝材と共にダンボールに入れて発送致します。





【付属品】

レンズキャップ

三脚座



- レンズのタイプ: ズームレンズ

- レンズの状態: 良好

- 付属品: レンズキャップ、三脚座

- レンズの内部: 清潔で傷なし 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: ニコンFマウント ブランド: ニコン