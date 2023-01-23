『スノーボード キッズ 1式セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 18時 46分に出品され03月03日 18時 46分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 子供が2シーズン使用しました。身長が伸びた為買い替えの為こちらの商品を出品致します。ブーツは別に購入したので2回位しか使用してません。このままスキー場に行けます。板に滑り留めも付いてます。ブーツの中敷き新品はおまけでお付け致します。ご理解頂ける方のみご購入ください、尚同一梱包での出荷は出来ないのでブーツは別梱包にて発送になると思います。その際必要でしたらご住所を教えて頂く事もありますのでご理解頂ける方宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし