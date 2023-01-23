『新品 adagietto ファーコート M～L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 13時 48分に出品され03月23日 13時 48分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品未使用

アダージェットのファーコートです。



- 素材: ウールとファーの混合

- 色: モカ(ブラウンがかったグレー系)

- デザイン: ボタン留め

- スタイル: ロングコート



ファーがふわふわでとても気持ちが良く、見た目も可愛らしいです。新品が欲しい方はお早めにどうぞ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品

adagietto

ファーコート

M～L