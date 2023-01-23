『Children of the Discordance ヘルメットバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 14時 57分に出品され03月31日 14時 57分に終了予定です。即決価格は50,999円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Children of the DiscordanceのVINTAGE TRENCH PACHWORK HELMET BAGになります。



以下は販売サイトからの引用です。

ヴィンテージのトレンチコートを再構築し作り上げられたヘルメットバック。

長年の友人のアーティストNAOTO YOSHIDAとヴィンテージウェアの新解釈を提案するアトリエでハンドメイドで生産。

アソートでの生産のためパターンも1枚、1枚違ったデザインに。

ヴィンテージならではの色味の違いや、風合いなど奥深さの感じられるバック。

内張りは、ヴィンテージスカーフを使用。

革部分ははドイツ・ペリンガー社のシュランケンカーフを採用。

某高級メゾンブランド等でも使用されている美しいシボと発色が魅力の高級皮革が雰囲気を高めます。

底面にまで贅沢に革を使用し、コマをつけているのでタフにお使いいただけます。



定価は11万円ほどでした。

購入してから使用することなく保管をしておりました。

分かりやすくするために1枚目は販売サイトからの転用です。

2枚目と3枚目は実物の写真です。



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PORTER 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: チルドレンオブザディスコーダンス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Children

of

the

Discordance

ヘルメットバッグ