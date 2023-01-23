『除菌・脱臭機/ターンド・ケイBO2(昼白色2個)カルテック社製【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 15時 02分に出品され03月06日 15時 02分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|カルテック
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落札価格9204円
167 入札履歴
終了
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