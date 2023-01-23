『グローブトロッター16インチアタッシェケース アタッシュケース ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 08時 25分に出品され04月16日 08時 25分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 グローブトロッターの16インチアタッシェです。内装に汚れがあります。



四隅もバルカンファイバーのオリジナルのラインです。現行品の定価は165,000円です。



ロック部の跳ね上げ式のバネが跳ね上がりません。

ロックはかかるので、気にしない方であればそのま使用可能です。

中のバネだけ変えれば治ると思うので、治したい方は、鍵屋さん等に相談して下さい。



内部のアタッチメントは経年劣化で壊れているのでおまけ程度にお考えください。



その為、定価の1/10で出品します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ グローブトロッター16インチアタッシェケース アタッシュケース ブラック