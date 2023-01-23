『+phenix × EDIFICE 別注 ダウン 新品 サイズM ベージュ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 07時 46分に出品され03月27日 07時 46分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 +phenix × EDIFICE

定価49500円税込

新品未使用タグ付き

サイズM

値下げ不可

値引き交渉ご遠慮ください。







日本を代表するアウトドアメーカーであるフェニックスが提案する "+phenix / プラス フェニックス" にスペシャルオーダーしたEDIFICEだけの別注ダウンコート。



過度なディテールは削ぎ落したミニマルなデザインがEDIFICEらしい一着です。



最大の特徴は首回りのスタンド襟のデザインと着丈のバランス。

スタンドタイプの襟はフード付きの形に比べ首回りがスッキリ見え、スマートな印象を演出できます。



着丈に関しては太ももに少しかかる辺りに設定することで、短すぎず長すぎないハーフコートのような絶妙なバランスに。

一般的なアウターに比べ膨らみがあるダウンは、着丈が全体のバランスを左右する重要なポイントです。



素材には世界的なファブリックメーカーであるGORE社の"GORE-TEX INFINIUM"を搭載した高機能生地を使用。

主な機能は防風性、透湿性、耐水性。

ビル風、室内での蒸れ、急な小雨等、都市生活において感じる悩みや懸念を払しょくし、快適に過ごして頂ける機能が詰まっています。



ダウンの品質を表す単位であるフィルパワーの数値は700FP（フィルパワー）。

600以上が良質なダウンと言われる中で、700FP（フィルパワー）の数値を担保し、ダウンジャケットの中でも高い性能を備えています。





本格的なスペックに対してモダンなデザイン、カラーを組み合わせたEDIFICEらしい大人の都会派ダウンを是非お試し下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エディフィス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ +phenix

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別注 ダウン 新品 サイズM

ベージュ