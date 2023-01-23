『【美品】ジャケット コート 千鳥格子 コロナ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 06時 11分に出品され04月29日 06時 11分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 黒のジャケットです。

厚手でコート代わりになります。

内側の千鳥柄がおしゃれです。

1度使用し自宅保管していたため

クリーニングに出してあります。



定価5万くらいとの事です。



着丈73くらい

身幅55くらい

袖丈61くらい



ウール65%

綿35%



自宅保管なのでご理解の程よろしくお願い致します。

個人保管の商品になります。

大事に保管していましたが、

神経質な方は購入をご遠慮ください。

ノー・クレーム、ノー・リターンでお願いします。

できるだけコンパクトに畳んで発送致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コロナ カラー: ブラック系/ブルー系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】ジャケット コート 千鳥格子 コロナ