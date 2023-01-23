『コーチ COACH コーナー ジップ リストレット シグネチャー キャンバス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 11時 52分に出品され03月22日 11時 52分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #るんるんショップをご覧いただきありがとうございます。



《型番》

CR817



★《表記サイズ》★

縦：10cm

横：16cm

マチ：1.5cm



★《カラー》★

シルバー/チョーク/ライト バイオレット



★《商品説明》★

ブランドの上質な革によるストラップ付きポーチ



・仕様

シグネチャー コーテッド キャンバス、

リサイクル レザー

カードスロット x 2

ジップ トップ開閉

裏地付き

リスト ストラップ付き

iPhone 11 Pro（5.8インチ）まで収納可能

★発送方法★

ゆうゆうメルカリ便

発送場所：郵便局

サイズ：ゆうパケットプラス



■ ■ ■ 注 意 事 項 ■ ■ ■



◇全品送料無料。発送は匿名配送です

◇郵便局からの発送になりますので、土日祝の発送は出来かねます

◇(金曜日ご購入の場合、基本的に月曜日発送となります



◇新品商品ですが自宅保管になりますので気にされない方のご購入を

お願いします



◇空気清浄機完備の部屋で保管しております。

◇喫煙者はいません。ペットの飼育もしておりません



◇インポート製品のため、小さな糸のほつれなどがある場合がございますが、ご了承ください。

◇寸法は平置きで計測致しております。素人計測のため多少の誤差があるかもしれません。

◇光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます



◇こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。

◇その他注意点プロフィールに記載しておりますのでそちらもご確認をお願いします



◇コメントなしでのご購入 OKです！

◇取り置きはメルカリのルールにのっとって

やっておりません





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商品管理番号 CO-207 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ コーチ

COACH

コーナー

ジップ

リストレット

シグネチャー

キャンバス