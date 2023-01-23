『エルメス「スカーフ リング」 開封済新品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 09時 59分に出品され03月15日 09時 59分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルメスのスカーフリングです。

箱から出して、アクセサリーと一緒に保管してありました。

使用はしておりませんが、箱は破棄したようでありません。



カラー···ゴールド



エアパッキンに包んでお送りいたします。



（出品者記号：MN） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス「スカーフ リング」 開封済新品