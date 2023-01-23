『[最終値下げ！ 希少 定価10万]トゥモローランド レザー ダウンジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 04時 04分に出品され03月30日 04時 04分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 親戚からいただいたものなので10年以上前に購入したものだと思われます。

リバーシブルでレザージャケット、ダウンジャケット風に着ることができます。

また保温機能も高いため寒い地域でも活躍すること間違いなしです。

今では出回っていないビンテージ品ですので素人保管でよろしければ購入お願いします。



サイズは170センチ標準体型男性が着用してちょうど良い感じです。



#トゥモローランドブルゾン

#Tomorrowlandブルゾン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トゥモローランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ [最終値下げ！ 希少 定価10万]トゥモローランド レザー

ダウンジャケット