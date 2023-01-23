『バーバリーコート サイズ５２ L相当【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 21時 46分に出品され04月21日 21時 46分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ベージュ

サイズ５２ シミがあります写真ご確認の上お願いいたします。

ドイツフランクフルトにて購入

ベルト付き

着丈９１ｃｍ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バーバリーコート サイズ５２ L相当