『Stussy Work Jacket Insulated Canvas Bone【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 14時 56分に出品され05月11日 14時 56分に終了予定です。即決価格は19,000円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 stussy Canvas Insulated Work Jacket Bone



先週、Stussy Los Angeles店で購入したものです。新品、未使用です。



Mサイズは1番人気のサイズで日本では入手困難となっております。



サイズの詳細は写真8枚目に記載しております。



ご不明な点等ございましたら、お気軽にお声掛け下さい。



【素材】

100%コットン



【商品の特徴】

ドローコードフード

#8 YKKメタルジップクロージャー

斜めのウェルトポケット

伸縮性のある袖口と裾

左胸ヨークにStussy Workgearの刺繍 -

バックネックシームにロッカーループ

ユニセックス



【ブランド】

STUSSY(ステューシー)

1980年に、創立者のショーン・ステューシーにより設立されたブランドです。

このブランドの基本的なデザインには、サーフィンを意識したものが多く、斬新で独特なカッコ良さがあります。また、ステューシーの魅力の一つとして他社ブランドとのコラボ商品が多いことも挙げられ、「BAL」や「NEIGHBORHOOD」のような有名ブランドとコラボしたことがある大注目のブランドです。



カラー···ホワイト

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり（取外し不可）



素材···コットン



肩幅···61cm

袖丈···66cm

着丈···66cm



肩幅···53cm

身幅···61cm

袖丈···66cm

着丈···66cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Stussy

Work

Jacket

Insulated

Canvas

Bone