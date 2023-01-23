『テンダーロイン ダウンジャケット ネイビー 42 希少L size【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 08時 37分に出品され03月27日 08時 37分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 激レア

超希少

値段決まってます、値下げしてまで売る気ありません、一切値下げ致しませんので、希少価値がわかる方のみ、購入お願い致します。



【ブランドの特徴】

TENDERLOINは、独自のスタイルと高品質な素材で知られるブランドです。このダウンジャケットは、ブランドのアイコニックなデザインを反映しています。



【機能性】

フード付きで、寒い季節でも暖かさを保つことができます。また、ダウン素材により軽量でありながら保温性に優れています。



【スタイル】

ネイビーの色合いは、様々なコーディネートに合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



- ブランド: TENDERLOIN

- 色: ネイビー

- サイズ: 42 サイズ L

採寸 襟-袖口約約77cm 脇-袖口約約51cm

身幅約62cm 着丈約71cm

- デザイン: パッチ付き

- 素材: ダウンジャケット

- スタイル: フード付き



長期自宅保存の為少し黄ばみがある可能性がありますが、中古をご理解の程ご購入くださいませ



ご覧いただきありがとうございます。



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ハリウッドランチマーケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: テンダーロイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ テンダーロイン





ダウンジャケット

ネイビー

42



希少L

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