『READY MADE Cut Fishtail Parka ジャケット 1【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 16時 55分に出品され03月29日 16時 55分に終了予定です。即決価格は68,991円に設定されています。現在259件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

国内正規品

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readymade

READY MADE レディメイド

Cut Fishtail Parka

CUT FISHTAIL PARKA

カット フィッシュテール パーカー

ミリタリー ジャケット

RE-CO-KH-00-00-20

ヴィンテージ コットン

GREEN グリーン 緑

size 1



定価 326700円



ヴィンテージのUSアーミーテントクロスを再構築したカットオフフィッシュテールジャケットになります

両サイドポケット仕様で袋をヴィンテージスカーフを使用しています。

※内側は取り外し可能の中綿キルティング仕様、フードも取り外し可能。



ジャケット

レディーメイド

レディメイド

セントマイケル デザイナー

SAINT MICHAEL Mxxxxxx

bts 愛用ブランド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: レディーメイド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ READY

MADE

Cut

Fishtail

Parka

ジャケット

1