『VIVIENNE TAM 希少 総柄 中綿コート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 13時 19分に出品され03月14日 13時 19分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブラックベースにパープル、ブルー、ピンク、ホワイト、グリーン等の色を使った民族柄のようなデザインは他であまり見かけることがない希少なお品です。モコモコの大きめな襟(取り外せません)が可愛く、薄めの中綿でスッキリしたシルエットです。フロントのダブルジッパーで開閉しやすく、内側でウェストを調節できるようになっています。キルティングの裏地も凝っています。



このお品は、頂き物で何度か着用した為、他に出品したお品に比べて若干使用感があったので「やや傷や汚れあり」にしましたが、まだまだ問題なく着用いただけると思います。



●サイズ表記 1 (平置きおよそcm)

身幅 50

丈 87

ゆき 80

ポケット 外側に4ヶ所



※写真の見え方によって実物とは色が異なる場合があります。



なるべくコンパクトに折り畳んで梱包しますのでシワがつきます。また古着の自宅保管で、その期間中についた着用に問題ないレベルの微細なツレ、キズ、汚れなど細かい見落としがあるかもしれません。ご理解いただける方のご購入をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ヴィヴィアンタム

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ VIVIENNE

TAM

希少

総柄

中綿コート