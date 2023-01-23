『MM6 オーバーサイズコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月18日 22時 24分に出品され05月18日 22時 24分に終了予定です。即決価格は13,182円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 当時人気で完売していたデザインのコートです。

テディベアの様なモコモコした素材がとても可愛いです。



コートが増えすぎたので出品します。

2018年の秋冬物で、10回程度の着用です。

素材ウール 70% ナイロン 18% ポリエステル 12%

カラー···ベージュ

サイズ36 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エムエム6メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MM6

オーバーサイズコート