『モンベル ストームクルーザージャケット マウンテンパーカー 赤 ブラウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月29日 10時 53分に出品され04月29日 10時 53分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 mont-bell

XLサイズ



目立った傷や汚れ等なく美品です。



自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。



【商品情報】



素材の特徴 スーパーハイドロブリーズ

モンベルが独自に開発した防水透湿性素材です。

雨の粒子の侵入は防ぎながら、汗の水蒸気は非常に高いレベルで放出させます。

裏面に滑りのよいトリコットを貼り合わせているので袖通しがよく、レイヤリングしやすい仕様です。



保温材 シンサレート

直径2マイクロメートルのポリプロピレン・マイクロファイバー65％と、強度を保つためのポリエステル糸35％で構成されたシート状の中綿素材です。

繊維間に大量の空気を保持し、一般的なダウンやポリエステル綿と比べ、同じ厚さにおいて約2倍の保温力を実現します。

繊維の密度が高く、防風性にも優れます。

また、繊維自体が保水しないため速乾性に優れ、中綿の片寄りもないため洗濯などのメンテナンスも容易です。





生地構造(保温材入り)

中綿を入れ、保温性に優れた防寒シェルです。

中綿に、薄くて暖かいシンサレートを使用しています。



スキー場のICチップなどを入れられるポケット

左袖部分にスキー場のリフト券やICチップを入れられるポケットを設けています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モンベル

ストームクルーザージャケット

マウンテンパーカー

赤

ブラウン