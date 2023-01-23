『バーバリー トレンチコート ウールインナー付き 170【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 06時 52分に出品され04月10日 06時 52分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大阪心斎橋の百貨店で30年以上前に購入したトレンチコートです。当時あまりにも似合わなかったのでほとんど着ないまま保管していました。着る予定もないため出品いたします。



ウールインナー付きでサイズは170センチです。当方173センチ63キロでキツくもゆるくもなくちょうど良いサイズ感です。使用に伴う傷や汚れがあります。神経質な方は購入をご遠慮ください。



質問があればお気軽にコメント欄にお願いいたします。



発送は折り畳んで発送いたします。その際ついたシワはご容赦願います。



素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。



肩幅···約43cm

身幅···約45cm

袖丈··約·61cm

着丈···約110cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バーバリー トレンチコート ウールインナー付き 170