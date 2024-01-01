『最終価格！BABYLONE ミドルニットコート グレージュ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 19時 06分に出品され04月16日 19時 06分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024.1購入。タグ付き新品。

色はグレージュ。

定価35200円。



抜け感ある衿回りが特徴のカーディガンタイプのニットコート。

足さばきに邪魔にならない着丈にこだわりました。

しっかりとした温かさながら軽く羽織れ、長期間活用できるコートです。



FOX混のファーが特徴の糸と、温かみのあるウール混の素材を接結編みにしました。

見た目だけではなくしっかりと暖かいカーディガンタイプのコートです。

取り外し可能なリボン付き。

両サイドにポケットあり。



素材

羊毛39% 毛(フォックス)21% ナイロン20% アクリル19% ポリウレタン1%



サイズ

♦︎着丈 73.5

♦︎肩幅 68

♦︎胸囲 137

♦︎袖丈 38 （㎝）



自宅保管していたことをご理解の上で購入をお願いします。



発送時はコンパクトに畳ませて頂きます。



コメントなし即購入OKです！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: バビロン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 最終価格！BABYLONE

ミドルニットコート グレージュ