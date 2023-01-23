『etre tokyoフードストールパディングコートＭ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 15時 53分に出品され03月07日 15時 53分に終了予定です。即決価格は15,210円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エトレトウキョウ エトレトーキョー



値下げ不可



未使用 試着のみ

color ベージュ

size M

公式オンラインショップにて購入



素材

ポリエステル100%

中わた：ポリエステル100%

裏地：ポリエステル100%



ノベルティの靴下3足もおつけ致します









他のサイトでも出品していますので突然の削除あります。ご了承ください。



etre tokyo エトレトウキョウ エトレトーキョー

CLANE クラネ

todayful TODAYFUL トゥデイフル

Ameri VINTAGE アメリヴィンテージ

ungrid アングリッド

ENA イエナ

Spick and Span スピックアンドスパン

JOURNALSTANDARD ジャーナルスタンダード

UNITEDARROWS ユナイテッドアローズ

BEAMS ビームス

SHIPS シップス

PELLICO ペリーコ

FABIO RUSCONI ファビオルスコーニ

enof ENOF イナフ

chiiiibag ch!iii 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エトレトウキョウ カラー: グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ etre

tokyoフードストールパディングコートＭ