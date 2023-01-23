『Barbour bedale バブアー ビデイル カモフラ ジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 21時 13分に出品され03月12日 21時 13分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきましてありがとうございます。



Barbour Bedale コットン カモフラ柄リップストップ生地



メンズ

カラー:迷彩 カモフラージュ ベージュ

サイズ:M

着丈:約73cm

身幅:約51cm

寸法は素人採寸になります。

（参考）出品者 身長179cm 体重76kmで厚手ロンTの上から羽織ってジャストサイズです。



春先にぴったりのコットン素材バブアーです。着用回数は5〜6回と少なめですので、大きな傷みや汚れはないと思いますが、あくまでも古着ですので多少のシミや黄ばみなどの汚れがございます。古着にご理解ある方のみご検討お願い致します。

状態など気になる事がございましたらコメント頂ければお答え致します。



発送の際は小さく折り畳んで防水の袋に入れた上でリサイクルダンボールで梱包致します。



宜しくお願い致しますm(__)m



以下、ブランド紹介の引用です↓

1894年にイングランドの北東部、サウスシールズ港にて創業した【Barbour】(バブアー)。

港湾労働者のために生まれた防水服、オイルドジャケットはあまりにも有名ですが、その後も英国のアウトドアマンを始めとして愛用され続け、英国王室御用達の栄誉ロイヤルワラントを授かるなど、100年ブランドとしてその活躍は目覚しいブランドです。



【Bedale】(ビデイル)モデル

1980年に初めて乗馬用としてリリースされ、最高級のエジプト綿にソーンプルーフドレッシングを染み込ませ、防水や防風を施した油引きの防水布「ピーコン」を改良した生地を使用しているのが特徴。

冷たい風の進入を防ぐリブニットを施した袖口や、馬の背に摺れる事を考慮して施された、裏地の下部のナイロン生地、また馬に跨ることを考え、サイドベンツにボタンをあしらう等、乗馬用としてショートレングスで軽快に羽織ることの出来る仕様が、タウンユースにも最適なデザインです。

クラシックなスタイリングを始めとした様々なシーンに使用可能なアイテムです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Barbour

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