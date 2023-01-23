『『美品』Burberrys バーバリーズ チェック柄 ウール ロングコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 10時 27分に出品され03月12日 10時 27分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少なバーバリーズのウールコート♪



これからの季節にぜひご活用下さい。

とっても綺麗な状態で、気持ち良くご使用頂けます♪





【ブランド】

Burberrys

バーバリーズ



【サイズ】cm 表記7

肩幅39 袖丈58

身幅50 着丈94

寸法をよくご確認下さいませ。



【カラー】

ネイビー系

チェック柄



【コンディション】

気になるダメージの無いとても綺麗な状態です。

used品ですので、微細な状態を気になさる方は

ご遠慮下さいませ。



【配送】

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



【購入元】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

⚠️鑑定済商品⚠️



ご購入前にプロフィールの確認をよろしく

お願いします。



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 『美品』Burberrys

バーバリーズ チェック柄 ウール ロングコート