『n.e.oさま専用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 01時 18分に出品され04月08日 01時 18分に終了予定です。即決価格は41,500円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TAION ダウン

Mサイズ used 美品



袖が外せるのでベストにもなります

ファーも取り外せます





FOXファーなので

毛並みが良く触り心地良いです。



バッテリー付 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タイオンエクストラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ n.e.oさま専用