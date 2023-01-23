『【美品】HERMES スカーフ ツイリー BRIDE DE COUR 法廷の勒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 14時 19分に出品され03月10日 14時 19分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気モデル/スカーフ...HERMES ツイリー



[アイテム] スカーフ

[ブランド] エルメス（HERMES）

[モデル名] ツイリー

[対象] レディース

[カラー] ピンク

[素材] シルク100％

[サイズ] 84㎝

[付属品] 無し



[コンディション]

【中古品 AB】使用感はあるが、ダメージや汚れが目立たない中古品



購入先：大手ブランドショップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 【美品】HERMES

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