『【新品タグ付き】IENA別注 WOOLRICH BOW BRIDGEダウンコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 01時 50分に出品され03月05日 01時 50分に終了予定です。即決価格は46,800円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ※これ以上の大幅なお値下げは考えておりません。

質問や多少のお値段交渉でしたらお受けしますので、遠慮なくコメントください。



IENA× WOOLRICH ダウンコート

2020AW

新品未使用でタグ付きです。

定価¥151,800



サイズはウールリッチ表記Sですが、IENA表記は38のMサイズ相当です。



ファーが現在のエコファーとは違い、リアルファー（レッキス）なので、質感がとても美しく、ボリュミーでリッチです。

IENA限定の長め丈が良くて、完売前に頑張って購入しましたが、子供に汚されるのが怖くて全く着れていなく、今後も同様かと思うので、もったいないので出品します。

色あせなどもなく、綺麗な状態です。



---IENA公式サイトより引用---



定番モデル、BOWBIRIDGEの着丈を10cm長くし、より上品さのでるダウンコートに。



程よくくびれて、腰上の高めの切り替えによりバランスよく見えるロングダウンです。ボリューミーなレッキスファーでバックスタイルもポイントに。



ボディはポリエステル100%の素材で光沢があり柔らかな質感で女性らしいアイテムとの相性も◎



ポケットのジップをなくしてディティールをシンプルにし、より使いやすいデザインにしたのもポイント。



素材(詰め物)···ダウン、フェザー



カラー···ブラック



種類···ダウンコート/ジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ウールリッチ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品タグ付き】IENA別注 WOOLRICH

BOW

BRIDGEダウンコート