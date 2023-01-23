『MAMMUT ダウンジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 08時 08分に出品され03月18日 08時 08分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 5年程前に購入しました。

着用頻度はワンシーズンに5日間くらいです。



seon HS Thermo Hooded Coatダウン



サイズ:アジアサイズL



少し毛羽立っているところがあります。



品番1010-26721 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MAMMUT ダウンジャケット