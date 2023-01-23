『DANTON アウター 美品 メンズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 10時 05分に出品され03月04日 10時 05分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DANTONの人気のアウターです！！



購入しましたが、176cm65kgの私には若干サイズが小さく感じそれ以降全く着なくなりました。

（使用回数10回程度）



クリーニングをしたままの状態で保管していたので大変綺麗な状態です。



ぜひご検討ください！







柄・デザイン···無地

素材···ウール

フード···フードあり（取外し不可）

季節感···秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダントン カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DANTON





アウター 美品 メンズ